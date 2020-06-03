صحة الأقصر: بدء المتابعة اليومية لحالات كورونا وتوزيع الأدوية للمعزولين منزليا.. صور

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، خدمة المتابعة اليومية لحالات مصابي فيروس كورونا المستجد التى تم عزلها منزلياً والمخالطين لهم، حيث شكل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر فريق طبى من مسئولي الصحة لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزلياً والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، أن الفرق تتكون من مسئول عام الرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية ومسئولى الرائدات ومشرفيها ومراقبين صحيين وأطباء رعاية ومدخلي بيانات لتوصيف الحالات يومياً ومتابعة استجابتهم للعلاج وتحسن حالتهم وسرعة التعامل مع المخالطين في حال ظهور أى أعراض.
كما نوه "عبد الجواد" إلى أن الحالات المصابة أو المشتبه فيها تحصل علي العلاج اللازم لها مباشرة من داخل مستشفي الفرز الذي توجه إليها المصاب ولا يتم الانتظار لعمل المسحة أو ظهور النتيجة.
وأضاف أنه بدأ العمل فعلياً في توزيع علاج المخالطين من خلال المرور علي منازلهم والذين ظهرت بهم أعراض عليهم في محافظة الأقصر، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام تليفونات مسئولى العزل المنزلي لسرعة الوصول في حالة الاحتياج.
ويأتي هذا في إطار توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لتوفير الخدمات الطبية على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى اطار الاجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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