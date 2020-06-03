صحة الأقصر: بدء المتابعة اليومية لحالات كورونا وتوزيع الأدوية للمعزولين منزليا.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، خدمة المتابعة اليومية لحالات مصابي فيروس كورونا المستجد التى تم عزلها منزلياً والمخالطين لهم، حيث شكل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر فريق طبى من مسئولي الصحة لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزلياً والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، أن الفرق تتكون من مسئول عام الرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية ومسئولى الرائدات ومشرفيها ومراقبين صحيين وأطباء رعاية ومدخلي بيانات لتوصيف الحالات يومياً ومتابعة استجابتهم للعلاج وتحسن حالتهم وسرعة التعامل مع المخالطين في حال ظهور أى أعراض.

كما نوه "عبد الجواد" إلى أن الحالات المصابة أو المشتبه فيها تحصل علي العلاج اللازم لها مباشرة من داخل مستشفي الفرز الذي توجه إليها المصاب ولا يتم الانتظار لعمل المسحة أو ظهور النتيجة.

وأضاف أنه بدأ العمل فعلياً في توزيع علاج المخالطين من خلال المرور علي منازلهم والذين ظهرت بهم أعراض عليهم في محافظة الأقصر، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام تليفونات مسئولى العزل المنزلي لسرعة الوصول في حالة الاحتياج.

ويأتي هذا في إطار توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لتوفير الخدمات الطبية على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى اطار الاجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.