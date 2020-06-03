اليوم السابع
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شعاع تشيد بجهود وزارة الكهرباء لمواجهة تحديات "القراءة الموحد"

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:51 م
شعاع تشيد بجهود وزارة الكهرباء لمواجهة تحديات "القراءة الموحد" عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكدت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أنه بناء على توجهيات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران، والمحاسبة نادية قطرى العضو المالى بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وفريق عمل كل منهما، تقوم شركة شعاع بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء بجميع شركات التوزيع المسندة اليها عن طريق التقاط صورة للعداد وإرسالها للشركات أونلاين من خلال برنامج القراءة الموحد.

وأشادت الشركة فى بيان لها اليوم، بالمجهود الذى يبذله الدكتور محمد شاكر ونائبه المهندس أسامة عسران والمحاسبة نادية قطرى والتعاون المستمر والمثمر مع شعاع لإنجاح منظومة برنامح القراءة الموحد ومواجهة كافة التحديدات والصعوبات التى يوجهاها هذا البرنامج، لاستكمال مسيرة النجاح التى حققها.

وأكد المدير التنفيذى لشركة شعاع الاستمرار فى بذل الجهد لإنجاح منظومة برنامج القراءة الموحد، والتى تصب فى النهاية على مصلحة المواطن والدولة معا.

وشدد المدير التنفيذى لشعاع أن الشركة حريصة على تطوير منظومة العمل بها أولا بأول لتلافى أى أخطاء أو مشاكل لضمان دقة القراءات التى تحضرها الشركة، مؤكدا أن نظام العمل بالشركة يعتمد على التقاط صوره لعداد الكهرباء منذ يونيو 2019، وتعمل شعاع باستمرار على تطوير نظام العمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركة هندسة النظم التابعة للوزارة ليتم التقاط صورة لعداد وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء التى تعمل بها شركة شعاع، ويعد برنامج القراءة الموحد الذى يتم تطبيقه بهدف الوصول إلى أعلى دقة فى القراءات، والذى تنفذه شركة شعاع بهدف انجاح منظومة الكشف.

وتؤكد شعاع على أن مسئولية الشركة تقتصر على إحضار قراءات لعدادات الكهرباء بشكل شهرى وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء بالصورة أونلاين من خلال برنامج القراءة الموحد، وينتهى دورها عند هذه المرحلة اما فيما يخص عملية إصدار الفواتير والعمليات الحسابية الخاصة بها ليس من اختصاص شركة شعاع وهى مسئولية شركات توزيع الكهرباء.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

شعاع

القراءة الموحد

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