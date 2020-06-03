سوار إليكترونى.. حل سحرى تقدمه إمارة أبوظبى لمتابعة حالات كورونا

وكالات

"سوار إليكترونى".. حل سحرى تقدمه إمارة أبوظبى، بدولة الإمارات العربية، وذلك لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث يقوم بمراقبة الأشخاص الذين تنطبق عليهم إجراءات العزل المنزلى.

وبحسب ما ذكر موقع "الرؤية" الإماراتى، فإن "السوار" يتم تطبيقه على فئات محددة، تقتصر على المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، بحيث يكون المريض شخصاً مسؤولاً قادراً على تثقيف نفسه بكل الإجراءات الوقائية وملتزماً بتطبيق معايير العزل الصحي بعناية والعلاج اللازم، وتوفير بيئة منزلية مناسبة للعزل المنزلي بغرفة ذات تهوية جيدة ودورة مياه منفصلة، ويكون لديه هاتف ذكي.

والسوار لا يمكن فتحه من قبل المريض وتجرى مراقبته عن طريق الفريق المختص بعد التعافى من المرض، بينما لا يوجد تطبيق مرتبط به.

ومن جانب أخر، أصدر مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس (كوفيد-19) بدبى، ضوابط للعزل والحجر المنزلى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحيث يتم تطبيق نظام العزل المنزلى للحالات المستقرة، التى لا تظهر عليها أعراض المرض، أو تكون أعراضها بسيطة، وفي حال عدم رغبة المريض بالعزل المنزلي، يمكن إتاحة العزل المؤسسي على أن يتحمل الكلفة.

وتضمنت الإرشادات، معايير وآليات التطبيق، والإرشادات المتعلقة بالمريض، ومتطلبات حماية القاطنين معه، مع توضيح المخاطر وكيفية الوقاية منها، ومبررات تبني أنظمة بديلة للعزل الصحي، والاستخدام الأمثل للخدمات الصحية المتوفرة عبر توجيهها للفئات الأكثر حاجة لها.