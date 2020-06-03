اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجي اتهمني بتحرش جاري بي زوراً وهجرني منذ 6 شهور"

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:37 م
زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجي اتهمني بتحرش جاري بي زوراً وهجرني منذ 6 شهور" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على نفسها، وادعت قيامه بملاحقتها باتهامات كيدية ونشر شائعات بتحرش جارها بها وقبولها تلك التصرفات وعدم شكوته، لتؤكد:" 19 عام زواج لم ارتكب أي خطأ بحق زوجي، وحافظت على شرفي، وفي النهاية قرر تدمير سمعتى وأولادي، من أجل حرمانى من حقوقي الشرعية".

وتابعت ن.م.أ، البالغة من العمر 49 عام، بمحكمة الأسرة:"  بعد حياة طويلة دامت بينا تحملت فيها تصرفاته المخلة، وخيانته لى مع العديد من السيدات والضرب والإهانة حتى ربيت أولادي الثلاثة، قام بالتخلى عنى بسبب حادثة تحرش وهمية، واتهامى بسوء السلوك رغم العشرة التى جمعتنا لسنوات، وعلم الجميع بأخلاقي وإلتزامي".

واكملت :لم يستحى زوجي بان يشوه سمعتي أمام أولادى، وهجرني منذ 6 شهور بعد أن استولى على كل ما نملكه، وما كافحت معه حتى نصل له، وأصبحت وأبنائي مهددين بالطرد فى الشارع، ونمد يدنا لكى نجد ما يساعدنا على العيش، بعد أن كنا نعيش فى مستوى مادى ميسور جدا.

 ووفقاً للقانون إذا هجر الزوج زوجته، فمن حقها طلب الطلاق للضرر الواقع عليها إذا استمر الهجر مدة طويلة وشعرت الزوجة بالفراق ودون عذر مقبول، بل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أقام زوجها في بلد بعيد عنها فالقانون ينص على -إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة ، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ " وذلك حلا لمشكلة الزوجات .

 


محكمه الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

هجر الزوجات

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة