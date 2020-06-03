زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجي اتهمني بتحرش جاري بي زوراً وهجرني منذ 6 شهور"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على نفسها، وادعت قيامه بملاحقتها باتهامات كيدية ونشر شائعات بتحرش جارها بها وقبولها تلك التصرفات وعدم شكوته، لتؤكد:" 19 عام زواج لم ارتكب أي خطأ بحق زوجي، وحافظت على شرفي، وفي النهاية قرر تدمير سمعتى وأولادي، من أجل حرمانى من حقوقي الشرعية".

وتابعت ن.م.أ، البالغة من العمر 49 عام، بمحكمة الأسرة:" بعد حياة طويلة دامت بينا تحملت فيها تصرفاته المخلة، وخيانته لى مع العديد من السيدات والضرب والإهانة حتى ربيت أولادي الثلاثة، قام بالتخلى عنى بسبب حادثة تحرش وهمية، واتهامى بسوء السلوك رغم العشرة التى جمعتنا لسنوات، وعلم الجميع بأخلاقي وإلتزامي".

واكملت :لم يستحى زوجي بان يشوه سمعتي أمام أولادى، وهجرني منذ 6 شهور بعد أن استولى على كل ما نملكه، وما كافحت معه حتى نصل له، وأصبحت وأبنائي مهددين بالطرد فى الشارع، ونمد يدنا لكى نجد ما يساعدنا على العيش، بعد أن كنا نعيش فى مستوى مادى ميسور جدا.

ووفقاً للقانون إذا هجر الزوج زوجته، فمن حقها طلب الطلاق للضرر الواقع عليها إذا استمر الهجر مدة طويلة وشعرت الزوجة بالفراق ودون عذر مقبول، بل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أقام زوجها في بلد بعيد عنها فالقانون ينص على -إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة ، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ " وذلك حلا لمشكلة الزوجات .