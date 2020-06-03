اليوم السابع
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زحام على أحد محلات بيع السجائر بنجع حمادى بالمخالفة للإجراءات الوقائية.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:52 م
زحام على أحد محلات بيع السجائر بنجع حمادى بالمخالفة للإجراءات الوقائية.. صور تكدس وزحام على أحد محلات بيع السجائر بمركز نجع حمادى بقنا
قنا- وائل محمد

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شهد مركزى نجع حمادى تزاحما للمواطنين أمام منافذ بيع السجائر، بالمخالفة للإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وشهدت محل أحد تجار الجملة بمدينة نجع حمادى حالة من الزحام، وعدم ارتداء المواطنين للكمامة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بحظر التجمعات لأكثر من 3 أشخاص.

وكانت محافظة قنا اتخذت عدة إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، أهمها منع التجمعات، وضرورة ارتداء الكمامات.

فى سياق آخر زار الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، لليوم الثانى المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تفقد مستشفى فرشوط المركزى لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

وأشار نائب محافظ قنا، فى بيان له، إلى انتظام سير العمل وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية ومكافحة العدوى بمستشفى فرشوط المركزى، والتى تم اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب استمرارها فى تقديم خدمات الغسيل الكلوى وخدمة الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى.

وقدم نائب المحافظ شكره وتقديره للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبى بالمستشفى.

وتابع نائب المحافظ جولته بمدينة فرشوط بتفقد الوحدة الصحية بقرية كوم البيجة والتى تعمل بنظام الـ24 ساعة للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة كما أطمئن على توافر المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى.

وأكد نائب المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

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محلات بيع السجائر

مركز نجع حمادى

محافظة قنا

اخبار مصر

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