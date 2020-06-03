كيجالى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى رواندا اليوم الأربعاء، تسجيل ثانى حالة وفاة إثر الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذى يجتاح العالم حاليا، فيما ثبتت اصابة 7 حالات جديدة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة في هذه الدولة الواقعة بشرق افريقيا، في بيان (نقلته صحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية على موقعها الالكترونى) إن شخصا آخر توفى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بعد ثلاثة أيام من تسجيل البلاد لأول حالة وفاة بالفيروس...مشيرة إلى أن الضحية الأخيرة كانت شرطية تبلغ من العمر 24 عامًا وكانت تخدم في الخارج وتمت إعادتها إلى البلاد في حالة حرجة .

واضافت الوزارة في بيانها أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل رواندا بلغ حتى منتصف ليلة أمس الثلاثاء 384 حالة، تعافى منهم 269 وخرجوا من المستشفيات .

والأحد الماضى سجلت رواندا، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا، وقالت وزارة الصحة فى الدولة الواقعة بشرق أفريقيا فى بيان إن الضحية سائق (65 عاما) فضل العودة إلى البلاد من دولة مجاورة كان يقيم فيها وذلك بعد أن شعر بإعياء شديد.