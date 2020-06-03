واضافت الوزارة في بيانها أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل رواندا بلغ حتى منتصف ليلة أمس الثلاثاء 384 حالة، تعافى منهم 269 وخرجوا من المستشفيات .
والأحد الماضى سجلت رواندا، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا، وقالت وزارة الصحة فى الدولة الواقعة بشرق أفريقيا فى بيان إن الضحية سائق (65 عاما) فضل العودة إلى البلاد من دولة مجاورة كان يقيم فيها وذلك بعد أن شعر بإعياء شديد.