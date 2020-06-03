اليوم السابع
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رفع 60 طن مخلفات وقمامة بشارع أحمد عرابي وتفرعاته في مدينة الأقصر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:58 ص
رفع 60 طن مخلفات وقمامة بشارع أحمد عرابي وتفرعاته في مدينة الأقصر رفع 60 طن مخلفات وقمامة
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، من تنفيذ حملات النظافة المكثفة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث خرجت الحملات بمنطقة حي جنوب بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، بالتنسيق مع حملة المعدات، وذلك للإرتقاء بمستوى النظافة وعودة المظهر الحضارى للحى.

ومن جانبه قال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه واصل قطاع النظافة بالحي جهود عمليات رفع المخلفات وتم رفع حوالي 60 طن تقريباً من شارع أحمد عرابي وتفرعاته، وذلك بدءاً من مسجد صلاح الدين مرورا بمنطقة سكن الدريسة ومدافن طيبة وصولا حتى موقف سرفيس أرمنت، وتم إستكمال أعمال النظافة بالحي حتى تمكنت الورديات الصباحية والمسائية من تنفيذ مهام عملها بنجاح لظهور الحى بالمظهر اللائق.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على استمرار التواجد الميداني، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بكافة شوارع الأحياء المختلفة، مشدداً على كافة رجال أجهزته التنفيذية وقطاعات النظافة بالأحياء بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم وأنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، ومن جانب آخر وجه الشريف برش وتطهير الحاويات، وأيضاً إستكمال رش وتطهير شوارع مدينة الأقصر والأماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين.

وكان قد أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ومستشار محافظ الأقصر للمشروعات، إٔنه تم مع مطلع شهر يونيو الجارى، البدء فى إستكمال أعمال رصف الشارع الرئيسى بنجع الخطباء بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار إستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع داخل نطاق المدينة بناءً على تكليفات مشددة من محافظ الأقصر مصطفى ألهم، بسرعة إتمام أعمال التطوير والرصف الحالية.

 


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