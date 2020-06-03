رفع تراكمات القمامة وتسوية الطرق بالشوارع والأراضى الفضاء فى طنطا (صور)

الغربية - عادل ضرة

شن حى أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة ونطاق الحي، لرفع تراكمات القمامة، المتراكمة بالشوارع وفى قطع الأراضي الفضاء.

كانت شكاوى قد تعددت امام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بانتشار اكوام القمامة بشوارع مدينة طنطا، وتحويل الأراضي الفضاء لمقالب قمامة، وعدم القيام برفعها، الامر الذي تسبب فى انبعاث روائح كريهه منها وانتشار الكلاب الضالة ونباشين القمامة.

ووجه محافظ الغربية بتكثيف حملات النظافة بشوارع المدينة، حيث نفذ حى اول طنطا حملة مكبرة بطريق شوبر من اول الطريق السريع، واستهدفت الحملة طريق شوبر من اول السريع حتى جبران ورفع تراكمات القمامة التاريخية ورفع الاتربة من جانبى الطريق ورفع كافة المخلفات وتسوية الطريق.

من ناحية أخرى تابع المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس حي ثان المحلة الكبري في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء ، أعمال التطوير والرصف بميدان الشون نطاق الحى، وذلك بتوجيهات وتعليمات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

وشدد " رئيس الحي " على ضرورة أن يكون أعمال الرصف والتطوير مطابقة للمواصفات القياسية والهندسية. وذلك لأهمية وحيوية ميدان الشون ، حيث أنه من أكبر ميادين المحلة الكبري،وايضايربط بين قلب مدينة المحلة وباقي المركز والقرى التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبري .وكان حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع الشرطة بقيادة اللواء مجدي عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، نفذ حملة لإزالة مبني برج الساعة بمنتصف ميدان الشون الرئيسي وذلك لتسببه في إعاقه حركة المرور.