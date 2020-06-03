رئيس وزراء بريطانيا: انتابتنى حالة "صدمة واشمئزاز" لوفاة جورج فلويد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه انتابته حالة من الصدمة إزاء وفاة جورج فلويد في منيابوليس وإن رسالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفادها أنه لا مجال للعنصرية في المجتمع.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي يومي بشأن كوفيد-19 اليوم الأربعاء "ننعى جورج فلويد وانتابتني حالة من الصدمة والاشمئزاز حين شاهدت ما حدث له".

وتابع "رسالتي من المملكة المتحدة للرئيس ترامب وللجميع في الولايات المتحدة وأنا واثق من أن الأغلبية الساحقة من الناس في أنحاء العالم تشاركني الرأي هي أنه لا مجال للعنصرية والعنف العنصري في مجتمعنا".