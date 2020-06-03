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للأعضاء الجدد..

رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح أول دورة تدريبية بنظام التدريب عن بعد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:06 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح أول دورة تدريبية بنظام التدريب عن بعد المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء، أول دورة تدريبية بنظام التدريب عن بعد لعدد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه من المقرر أن تستمر تلك الدورية لمدة شهر متواصل يحصل فيه المتدربين على تدريب مكثف حول الموضوعات المتعلقة بأسس وقواعد التحقيقات التي تباشرها النيابة في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.

تأتي هذه الدورة الأولى من نوعها التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع إدارة التحول الرقمي وفقاً للبروتوكول الذي سبق توقيعه بين إدارة التحول الرقمي ممثلة عن النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات في وقت مبكر من شهر إبريل الماضي، والذي يهدف إلى تطوير العمل القضائي بالنيابة الإدارية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي.

 

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هيئة النيابة الإدارية

خطة الدولة للتحول الرقمى

التدريب عن بعد

أعضاء النيابة الإدارية الجدد

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