اليوم السابع
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رئيس مدينة سفاجا تقود حملة لحصر ومنع التعديات على أراضى أملاك الدولة.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:33 م
رئيس مدينة سفاجا تقود حملة لحصر ومنع التعديات على أراضى أملاك الدولة.. صور حملات حصر ومنع التعديات على أراضى أملاك الدولة بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قادت رئيس مدينة سفاجا ، بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء ، حملة حصر ومنع التعديات على أراضى أملاك الدولة والعمل على المتابعة المستمرة لاكتشاف أى مخالفات وإزالتها فى المهد

ووجهت "رئيس المدينة" باستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات الصلبة أول بأول خارج المدينة حفاظًا على الشكل الحضارى وحرم الطريق ، حيث تفقدت برفقة حملة مكبرة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا وقسم الشرطة عدد من تقسيمات المدينة منها " الشباب تقسيم التلفزيون و15 مايو واكتوبر والعاشر من رمضان والشروق" لمتابعة العمل بتلك التقسيمات ومراجعة العقود ومنع التعديات خاصة فى ظل أزمة كورونا المستجد

وأكدت رئيس مدينة سفاجا على استمرار الحملات لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

كانت قالت رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، أنها تقوم بزيارات مفاجئة لمواقع العمل للتأكد من تطبيق قرارت الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العمل، وأهمها ارتداء الكمامة، حيث تقوم بالمرور بصفة دورية على تلك المشروعات، والتنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية المقررة وخصم نسبة 1% من إجمالى التعاقدات مع هذه الشركات حال مخالفتها التعليمات وذلك فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حملات حصر ومنع التعديات على أراضى أملاك الدولة بسفاجا

 

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حملات حصر ومنع التعديات على أراضى أملاك الدولة بسفاجا

 

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حملات حصر ومنع التعديات على أراضى أملاك الدولة بسفاجا

 

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حملات حصر ومنع التعديات على أراضى أملاك الدولة بسفاجا

 


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