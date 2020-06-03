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رئيس حى ثان المحلة يتابع أعمال أعمال الرصف والتطوير بميدان الشون.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:39 ص
رئيس حى ثان المحلة يتابع أعمال أعمال الرصف والتطوير بميدان الشون.. صور أعمال الرصف والتطوير بميدان الشون
الغربية محمد طارق

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تابع المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس حي ثان المحلة الكبري في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء ، أعمال التطوير والرصف بميدان الشون نطاق الحى، وذلك بتوجيهات وتعليمات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .
 
وشدد " رئيس الحي " على ضرورة أن يكون أعمال الرصف والتطوير مطابقة للمواصفات القياسية والهندسية. وذلك لأهمية وحيوية ميدان الشون ، حيث أنه من أكبر ميادين المحلة الكبري،وايضايربط بين قلب مدينة المحلة وباقي المركز والقرى التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبري .
 
 
وكان حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع الشرطة بقيادة اللواء مجدي عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، نفذ حملة لإزالة مبني برج الساعة بمنتصف ميدان الشون الرئيسي وذلك لتسببه في إعاقه حركة المرور.
 
 
يأتي ذلك في إطار أعمال تطوير ميدان الشون، وتوسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، وتم استدعاء ونش دقاق وضرب أعمدة برج الساعة، ورفع مخلفات الهدم من الطريق.
 
كما شن حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب حملة ليلية بشوارع المدينة بنطاق الحي لمتابعة التزام المحلات التجارية بتطبيق حظر التجوال، بتوجيهات طارق رحمي محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة،  شارك في الحملة قسم الاشغالات بالحي برئاسة المحاسب حسام الصباحي و سعد نصر مدير الرقابة والمتابعة مجلس المدينة وتأمين من شرطة المرافق.
 
أعمال الرصف والتطوير بميدان الشون (1)
 
أعمال الرصف والتطوير بميدان الشون (2)
 
أعمال الرصف والتطوير بميدان الشون (3)

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