وأضاف الشيخ صباح الخالد قائلا،:" لن نصمت عن قضايا تجارة الإقامات والبشر، وغسيل الأموال، ولن نقبل بارتباطها بإسم الكويت، بحجة أن مرتكبيها صاحب مصلحة أو نفوذ، ولن نتستر على أحد في قضية الصندوق السيادي الماليزي، أو أي قضية بها شبهة الاعتداء على المال العام".

وفيما يتعلق بالمكافات المقررة للمشاركين في الصفوف الأمامية في مواجهة (كورونا)، وعما إذا كانت مقتصرة على الكويتيين فقط، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن المكرمة الأميرية لن تقتصر على الكويتيين فقط، بل ستكون لكل من يقف في مواجهة خطر هذا الوباء، مشيرا الى أن كثير من المقيمين، يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة الدولة في تلك الظروف، وهو ما يستحقوا عليه كل الشكر والتقدير، وكذلك الدعم المعنوي والمادي.



