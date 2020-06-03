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دراسة بريطانية: "أيبوبروفين" يمكن أن يعالج صعوبات التنفس التابعة لكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:46 م
دراسة بريطانية: "أيبوبروفين" يمكن أن يعالج صعوبات التنفس التابعة لكورونا ايبوبروفين
كتب : أحمد علوى

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن فريق مشترك من أطباء مستشفيات "جاي" و"سانت توماس" و"كينجز كوليدج" في لندن يعتقد أن إيبوبروفين، وهو مضاد للالتهابات ومسكن للألم، يمكن أن يعالج صعوبات التنفس.

ويأمل العلماء أن يساعد هذا العلاج المنخفض التكلفة المرضى في الاستغناء عن أجهزة التنفس الصناعي.

وذكرت أنه خلال فترة الاختبار، سيحصل نصف المرضى على إيبوبروفين بالإضافة إلى الرعاية المعتادة، حيث سيتم استخدام تركيبة خاصة من إيبوبروفين بدلا من الأقراص العادية التي قد يشتريها الناس عادة.

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن هذه الأقراص قد تعالج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة - وهي إحدى مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

 


كورونا

ايبوبروفين

اخبار العالم

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