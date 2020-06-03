اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خليجية تختلس 70 ألف درهم من زوجها لاستقدام خادمة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:00 ص
خليجية تختلس 70 ألف درهم من زوجها لاستقدام خادمة.. اعرف التفاصيل أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة المدنية فى رأس الخيمة بدولة الإمارات، بإلزام زوجة خليجية بأن تؤدي إلى زوجها 50 ألفاً و500 درهم وفائدة 9%، بعدما اتهمها الزوج باختلاس مبلغ 70 ألفاً دون علمه ودون سند حق، فيما أقرت الزوجة بإنفاق المبلغ على استقدام خادمة وسداد مخالفات السيارات.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أوضح الزوج في الدعوى القضائية أنه فوض زوجته استلام 100 ألف درهم من شركة استشارية، إلا أنها اختلست 70 ألف درهم من المبلغ المسلم إليها على سبيل الأمانة وأخذته لنفسها، وطالب بمعاقبتها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمراً جزائياً بتغريم المتهمة 2000 درهم، وإلزامها بأداء الرسم المستحق، كونها من الجرائم التي أجاز فيها القانون للنيابة إصدار الأمر الجزائي بالغرامة، حيث إن المدعى عليها لم تستأنف الحكم ما جعله نهائياً، ما دفع الزوج لإقامة دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية، للمطالبة بحقه واستعادة المبلغ المختلس.

وطالب محامي المدعي عبدالله سرحان، في صحيفة الدعوى، بإلزام الزوجة بدفع 70 ألف درهم التي تم الاستيلاء عليها بالاختلاس، وإلزامها بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً على ما أصاب المدعي من أضرار مادية ونفسية لحقت به جراء الاختلاس، وإلزامها بفائدة قانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جهته، أكد محامي الزوجة، أنها ردت للزوج 43 ألف درهم، وصرفت المال على المنزل من سداد استقدام خادمة وتجديد رخص السيارات ودفع المخالفات.

ونظرت المحكمة المدنية في الدعوى، وأفادت بأن من الثابت في الأوراق استلام الزوجة 100 ألف درهم من شركة استشارات هندسية نيابة عن الزوج، وعدم إنكارها ذلك، كما عجزت عن إثبات أنها قامت بإعادة المال للمدعي، رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق.

وأوضحت المحكمة أن ما جاء في أقوالها في تحقيقات النيابة العامة لم يعززه دليل مادي أو وجود شاهد على أنها قامت بإنفاق المبلغ على المنزل من استقدام خادمة أو تجديد رخص السيارات أو دفع مخالفات، ما لا تطمئن معه المحكمة لدفاعها.

ورفضت المحكمة طلب تعويض الزوج عن الضرر الذي أصابه، لأنه لم يقدم ما يفيد خسارته المادية لعدم استلامه المبلغ.  


زوجه خليجيه

خادمه

الامارات

الخليج

اختلاس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيناريوهات الحج فى زمن الكورونا.. توقف الطيران وشروط الحماية من الفيروس تعيقان إقامة الشعائر.. الخبراء يتوقعون فتحه لحجاج الداخل أو الخليج العربى فى أحسن الظروف.. وشركات السياحة والفنادق والمحلات أكبر الخاسرين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:00 م

تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..والأسواق الإماراتية تربح 10.4 مليار درهم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:00 م

"الخليج" يودع "الرفاهية" على أعتاب "أزمة كورونا".. ضرائب جديدة ووقف لبدل غلاء المعيشة بالسعودية بدءا من اليوم.. تقلص العمالة الأجنبية بسبب الوباء.. ودعوات كويتية لـ"تكويت شامل" للوظائف.. والاقتصاد يواصل النزيف

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة