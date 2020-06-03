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خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:12 ص
خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى مستشفى إسنا للحجر الصحى تستقبل خطاب شكر من السفارة الأمريكية
الأقصر – أحمد مرعى

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تلقى مستشفى إسنا للحجر الصحى، خطاب شكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة بقيادة السفير الأمريكى جوناثان كوهين، ووجهت السفارة فى خطابها الشكر إلى الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحى وجميع العاملين بالمستشفى، على حسن رعايتهم الطبية للسائحين الأمريكان خلال فترة تلقيهم العلاج من فيروس كورونا.

ونص خطاب السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى على ما يلى:- (بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظفيكم على رعايتهم الإستثنائية لأربعة سائحين من مواطنى الولايات المتحدة الذين تم علاجهم داخل المستشفى الخاص بـ"covid 19"، ولقد أثبتت أنت ورعاية موظفيك غير العاديين لمواطنينا دوراً فعالاً فى تعافيهم الناجح والعودة الآمنة لعائلاتهم فى الولايات المتحدة، وإننى أقدر بعمق جهودك وتضحياتك التى لا تعرف الكلل لتحقيق الإنتعاش، وإن رعايتكم لمواطنينا تستمر فى إظهار روابط الصداقة القوية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر، ومرة آخرى أشكرك على إلتزامك الرائع بصحة مواطنينا".

وكانت قد أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، استشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة،الثلاثاء، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، خروج 7 حالات تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى العزل الصحى بإسنا.

وأضافت مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه كان من ضمن الحالات عدد منهم فى الرعاية المركزة، والذين تماثلوا للشفاء التام وتحولت نتائجهم إلى سلبية فى نهاية المطاف، ليتم خروجهم جميعا من المستشفى، مؤكدةً أنه يوجد قسم الدعم النفسى للمرضى ويضم أكفأ الأطباء والاستشاريين فى الطب النفسى والعلاج السلوكى لتقديم الدعم النفسى للمرضى لتجاوز الأزمة.

كما تقدمت الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وجميع العاملين بالمستشفى بالتهنئة إلى جميع المرضى المتعافين بالتهنئة لتماثلهم الشفاء التام بفضل الله وكرمه، كما أهابت المستشفى إلى جموع الشعب المصرى بالالتزام التام والتباعد الاجتماعى لتجاوز هذة المرحلة الفارقة فى تاريخ البشرية.

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لرعايتهم مرضى أمريكان بالأقصر
خطاب شكر من السفارة الأمريكية لرعايتهم مرضى أمريكان بالأقصر

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تستقبل خطاب شكر من السفارة الأمريكية
مستشفى إسنا للحجر الصحى تستقبل خطاب شكر من السفارة الأمريكية

 


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