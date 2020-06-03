اليوم السابع
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خالد صلاح
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حملة لإزالة المزارع السمكية والمبانى المخالفة بمركز يوسف الصديق فى الفيوم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:37 م
حملة لإزالة المزارع السمكية والمبانى المخالفة بمركز يوسف الصديق فى الفيوم جانب من الحملة
الفيوم رباب الجالى

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ترأس المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، اليوم، حملة لإزالة المزارع السمكية والمبانى المخالفة بمركز يوسف الصديق، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الأمن والزراعة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

 

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من إزالة عدد 2 مزرعة أسماك مخالفة بقرية الصعايدة التابعة لمركز يوسف الصديق، إحداهما بمساحة 5 فدان على حوضين، والأخرى بمساحة 1,5 فدان، كما تمكنت الحملة من إزالة حالتى تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 2 قيراط بقرية قصر الجبالى بالمركز نفسه.

 

وعقب ذلك، تفقد السكرتير المساعد مستشفى أبشواى المركزي، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وأجهزة الفحص، ومستوى آدء الخدمة للمرضى، فضلاً عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، موجهاً بحسن تقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

 

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم إلى استمرار حملات إزالة التعديات بكافة المراكز والقرى بالمحافظة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً تطبيق القانون بكل قوة إرساءً لهيبة الدولة وردعاً للمخالفين.

 

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الفيوم

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