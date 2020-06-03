حبس فرد أمن سابق وشقيقه لسرقة مخزن شركة ملاحية في الإسكندرية

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من فرد أمن بمخزن تابع لشركة خدمات ملاحية بدائرة القسم، أنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بحضور شخصين مجهولين إدعيا أنهما يعملان بأحد أفرع الشركة وبحوزتهما مجموعة من قطع غيار مواتير خاصة بالشركة وحال طلبه منهما إثبات بياناتهما بدفتر المخزن قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه وتكبيله ووضع شريط لاصق على فمه، وتمكنه من فك قيوده والإستغاثة بالخفراء المتواجدين بالمنطقة إلا أن المتهمان لاذا بالفرار وتركا مجموعة من القطع الحديدية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبى الواقعة هما فرد أمن سابق بالشركة وشقيقه، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة مع مسئولى الشركة فعقدا العزم على سرقة المخزن بدافع الإنتقام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.