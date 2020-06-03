اليوم السابع
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حبس شخصين لتنقيبهما عن الآثار داخل منزل فى الخليفة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:56 م
حبس شخصين لتنقيبهما عن الآثار داخل منزل فى الخليفة تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهما أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمنطقة الخليفة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة مستأجرة لأحدهما.

وعقب ضبطهما عثر على حفرة عمقها 7 أمتار وعرضها 2 متر وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، بينما القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.


التنقيب عن الاثار

اثار مصر

الخليفه

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