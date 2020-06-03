اليوم السابع
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توريد 293 ألف طن من القمح للصوامع والشون بمراكز محافظة المنيا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:23 م
توريد 293 ألف طن من القمح للصوامع والشون بمراكز محافظة المنيا حصاد محصول القمح - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ، فى أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية ، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 ، حتى اليوم ، الى 293452 طن و931 كيلو جرام.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن .

ووجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التى يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل ، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز ، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملات لرش وتطهير الشوارع والمبانى الحكومية والعامة ، حيث تم رش وتطهير المداخل والشوارع المحيطة بمستشفى ملوى ، المخصصة لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا .

كما نفذت الوحدة المحلية بقريه الروضة أعمال رش وتعقيم جميع سيارات النقل و الاجره وكافة وسائل النقل و تم تعقيم عدد من شوارع القرية  .

كما تابعت الوحدة المحلية أماكن صرف المعاشات وتم وضع المقاعد المناسبه وتنظيم دخول وخروج المواطنين والتاكد من ارتداء الكمامات لجميع المواطنين الوافدين على مكاتب البريد .

ونفذت الوحده المحليه بقريه الروضة أيضا أعمال فض سوق الثلاثاء بقريه الروضه ومنع الباعه الجائلين من التجمعات او البيع داخل حرم السوق وتم اخلاء السوق من جميع الباعه الجائلين والمواطنين وغلق كامل لجميع منافذ الشوارع المؤديه لسوق الثلاثاء وذلك بالتعاون مع قوات الشرطه .


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