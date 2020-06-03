اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تنديدا بعنف الشرطة.. بريطانيون يعيدون نشر فيديو اعتداء أمن لندن على سيدة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:26 م
تنديدا بعنف الشرطة.. بريطانيون يعيدون نشر فيديو اعتداء أمن لندن على سيدة اعتداء الشرطة البريطانية على المواطنين
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وسط الاحتجاجات التي تشهدها الكثير من دول العالم حالياً، للتنديد بأعمال العنف التي تقوم بها قوات الشرطة اتجاه المواطنين، حرص عدد من البريطانيين على إعادة تداول ونشر فيديوهات لاعتداءات الشرطة البريطانية على مواطنيها في إحدى الوقفات الاحتجاجية السلمية.

ويبدو أن شرطة لندن الإنجليزية، لم تختلف كثيراً عن نظيرتها الأمريكية التي تسببت منذ أيام في اندلاع مظاهرات وأعمال عنف بعد مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية، فبعد أعمال العنف التي وجهتها الشرطة الأمريكية للمواطنين، حرص عدد من المواطنين البريطانيين على إعادة نشر مقاطع فيديو لاعتداء شرطة لندن على المواطنين الذين شاركوا مسبقاً في وقفات احتجاجية او مطالب شخصية.

11
 
13
 

ويظهر مقاطع فيديو اعتداءات الشرطة البريطانية على سيدة بريطانية شاركت في منتصف مايو الماضي في احتجاجات الاغلاق الكامل لبريطانيا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وظهرت السيدة التي ادعت "ريني التكريتي" وهي تحمل إحدى اللافتات للتنديد بالإغلاق التام لبريطانيا، قبل أن تقوم باعتقالها، وظهرت السيدة في مقطع الفيديو بصحبه طفلها الذي ظل يصرخ وسط اعتداء الشرطيين على والدته في الشارع وتوسلات المواطنين للشرطة بعدم القبض عليها لعدم تسببها في أي أعمال عنف أو شغب، وهو ما لم تراعيه الشرطة واستمرت في ملاحقتها للقبض عليها وهي تحمل طفلها على يديها.

17
 
122
 

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن السيدة البريطانية التي تبلغ من العام 36 عاما، شاركت في الوقفة الاحتجاجية للإغلاق التام كونها أحد المتضررين من توقف عملها، ووجهت فيما بعد المحكمة اليها تهمة مخالفة شروط التباعد الاجتماعي التي نصت عليها الدولة اتباعا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وحكم عليها آنذاك بمخالفة 1000 دولار.

وسرعان ما سلط البريطانيين الضوء على أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة البريطانية اتجاه مواطنيها في الوقفات الاحتجاجية التي لا تتعلق بالعنف او الفوضى، مثل ما حدث مع السيدة البريطانية التي كانت تحمل طفلها.


لندن

مظاهرات لندن

اخبار لندن

أمريكا

مظاهرات أمريكا

اعتداءات شرطة لندن

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة