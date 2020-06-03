اليوم السابع
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تظاهرات فى لندن تضامنا مع جورج فلويد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:02 م
تظاهرات فى لندن تضامنا مع جورج فلويد جورج فلويد
كتب أحمد عرفة

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اندلعت تظاهرات في العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إنه إذا لم يتصرف المسؤولون في مدينة نيويورك فسأتدخل بنفسي لحل المشكلة.

وأضاف دونالد ترامب، أن واشنطن في وضع جيد بعد استدعائنا الحرس الوطني ولم تسجل مشاكل ليلة أمس، موضحا أنه من المنطقي أن تتم دعوة روسيا لقمة مجموعة السبع.

وفى وقت سابق هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية والتى وصفها بـ"المزيفة"، وعلى رأسها "سى إن إن"، و"إم إس دى إن سى"، مشيرا إلى أنهم يجعلون الأناركيين والسفاحين واللصوص، و"أنتيفا" يبدو وكأنهم ألطف الأشخاص على كوكب الأرض.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إذا كنت تشاهد وتتابع وسائل الإعلام المزيفة، CNN  أو MSDNC ، سيجعلونك تعتقد وتصدق أن القتلة، الإرهابيين، الأناركيين، السفاحين، اللصوص، وأنتيفا وآخرين، أنهم ألطف، وأروع الناس في العالم بأسره... لا، إنهم ما هم عليه، أنهم سيئين جدًا لبلدنا!".

وفى سياق آخر وجه زعماء للبروتستانت والكاثوليك فى الولايات المتحدة، انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب، بعد يوم من إجلاء محتجين سلميين بالقوة من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة قريبة من البيت الأبيض.


أمريكا

تظاهرات

لندن

جورج فلويد

بريطانيا

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