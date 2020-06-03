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تموين المنوفية: توريد 132 ألفا و762 طن قمح إلى شون المحافظة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:42 ص
تموين المنوفية: توريد 132 ألفا و762 طن قمح إلى شون المحافظة توريد قمح - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية أن الكميات الموردة من الأقماح، اليوم، فى بداية فتح التوريد 132 ألفت و762 طن قمح، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تذليل العقبات التى تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، تحت إشراف المحاسب عاطف هلال وكيل المديرية.

وشدد وكيل وزارة التموين على أن يكون التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح، لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد، مشيرا إلى أننا نعمل على قدم وساق من أجل استقبال القمح فى صوامع المحافظة وذلك لتحقيق فائض كبير من القمح.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد أنهت استعداداتها على أتم وجه لاستقبال موسم حصاد القمح بتجهيز الصوامع والشون، للتأكد من جودتها والعمل على توفير أقصى درجات الجودة لهذا المحصول الذى يعتبر من المحاصيل الهامة والاستراتيجية ويمثل الاهتمام به والحفاظ علية أمناً قوميا.


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