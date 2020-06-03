تفاصيل ضبط 374 قطعة أثريةفى المنيا .. بينها تمثال للألهة حورس

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة السياحة والآثار فى ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بحوزته 374 قطعة أثرية بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا (بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار) قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن المنيا أسفرت عن ضبطه بمنزله ، بحوزته 374 قطعة أثرية .

وعثر بحوزته على 304 عملات نحاسية ( مختلفة الأشكال والأحجام ، و ( 35 ) تمثال من الأوشابتى من الفيانس الأزرق بطول 10 سم ، و تمثالين من الأوشابتى من الفيانس الأزرق بطول 15 سم ، وتمثال من الحجر الجيرى لطفل صغير بطول 3 سم وتمثال من الخشب للإله حورس بطول 5 سم، و( 25 ) تميمة (مختلفة الأشكال والأحجام)، و( 3 ) مسرجة من الفخار متوسطة الحجم .

وتم التحفظ على جعران من الفيانس صغير الحجم، وقلادة من الفيانس تنتهى بتميمة على شكل أسد، وقلادة بها مجموعة من الخرز.

وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



المضبوطات