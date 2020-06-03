تعليم دمياط: حصر العجز والزيادة بالإدارات والمدارس وتطبيق النقل أو الندب

دمياط معتز الشربينى

ناقش عادل عثمان وكيل وزارة التعليم بدمياط مع عدد من قيادات المديرية ما تم بخصوص الأمر الإدارى الذى أصدره بخصوص حصر من تم ندبه أو نقله من المدارس إلى ديوان الإدارات التعليمية.

وأكد "عثمان" أنه طبقا لقرار رئيس الوزراء والخاص بفتح الإجازات الاستثنائية للمعلمين حرصا على عدم التكدس، فهذا لا يمنع من المحافظة على التواصل المستمر بين الموجهين فى جميع الإدارات وبين المعلمين ويمكنكم ذلك من خلال (عقد اجتماعات وعمل لقاءات عبر الإنترنت).

وطالب "وكيل الوزارة" بضرورة حصر العجز والزيادة بجميع الإدارات والمدارس وتطبيق الأمر الإدارى الخاص بآليات النقل أو الندب من إدارة لأخرى، مشددا على أن عند تقديم خطاب النقل أو الندب لاعتماده يرفق به أصل طلب المعلم وبيان يوضح العجز والزيادة فى الإدارة المنقول منها والمنقول إليها فى تخصصه، مؤكدا أن تكون مصلحة العملية التعليمية قبل تحقيق الرغبة الشخصية.

وأشار إلى أنه على الجميع العمل بروح الفريق الواحد ، قائلا: القيادة فن ، تعلم كيف تحتوى الجميع وأن تكون قريبا من الجميع مع المحافظة على دورك وشخصيتك كقائد لهذا الفريق، هذه الروح تخلق جوا من الراحة والاستقرار والجدية والتعاون، انبذوا أية خلافات فيما بينكم، القائد ليست مجرد كلمة نرددها بل هى سلوك، وصورة تعكسها التصرفات.

وأضاف "وكيل الوزارة" أنه يعتقد البعض أن التوجيه هو مجرد زيارة روتينية للمدرسة تبدأ بالتوقيع فى دفتر أمن المدرسة، ثم تسجيل زيارة بدفتر الزيارات وتنتهى بالتوقيع فى خانة الانصراف، وتكون زيارته للمدرسة مجرد إجراء قام به ، علما بأن هذا ليس الدور الحقيقى للموجه، التوجيه (زيارة فصلية وحضور حصص كاملة منذ بدايتها لنهايتها، وهذا سندك الذى تعتمد عليه فى تقييمك للمعلم / التوجيه عقد اجتماع مع معلميك لتزويدهم بكل جديد من قرارات أو تعليمات / التوجيه حلقات ونقاش دائم بينك وبين معلميك).

وكان عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قد عقد اليوم الأربعاء اجتماعين منفصلين استهدف أولهما موجهى عموم الخدمات والثانى موجهى عموم التنسيق العام، وذلك بحضور عبد الرازق الزينى وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الخدمات وعصام النماس مدير إدارة التوجيه الفني.