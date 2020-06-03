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"تعليم القاهرة": مقابلات "أون لاين" للطلاب المتقدمين على رياض الأطفال

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:00 ص
"تعليم القاهرة": مقابلات "أون لاين" للطلاب المتقدمين على رياض الأطفال محمد عبد التواب مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام
محمود طه حسين

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قال محمد عبد التواب، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام، بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة، أن المديرية فتحت باب التقديم لرياض الأطفال على موقع مديرية التربية والتعليم، بالنسبة للمتقدمين على المدارس الرسمية للغات" التجريبيات" سابقا" وعلى موقع الإدارات التعليمية بالنسبة للطلاب المتقدمين على المدارس الرسمية العادية ومستمر التقدم حتى 30 يونيو الجارى.

وأضاف محمد عبد التواب فى تصريح خاص، أن المقابلات للأطفال فى المدارس الرسمية للغات والعادية ستتم للطفل أون لاين نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، قائلا: من المقرر أن تتم المقابلات فى يوليو المقبل بعد انتهاء فترة التقديم وفرز الطلبات أون لاين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاص" للعام الدراسى 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للتقديم فى المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو الجارى حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومى الخاص بالطفل المتقدم، وفى حالة تعسر ولى الأمر بالتسجيل الإلكترونى، يمكن التوجه إلى المدرسة التى يرغب فى القدم لها ولديه " صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية عليها وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا.

 وأكدت الوزارة، أنه متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك، موضحة أنه يتم قبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 يوليو 2020 حيث يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الإلكترونى وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة، ويتاح لولى الأمر الاطلاع على المدرسة التى يتم قبول نجله بها، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص به ويلزم على ولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى.

وشددت الوزارة على أنه يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمقبولين إلكترونيا بالمدارس، وأنه عقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكترونى للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها بالإدارة التعليمية، على أن تلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكترونى فى خلال الفترة المحددة سابقا، على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة بهذا الشأن

وأوضحت الوزارة، أنه بخصوص المتقدمين للمدارس الرسمية لغات والخاص العربى واللغات تضيف المدرسة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس، وسوف يتعرض مسئولو المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الاول الابتدائى.

وبالنسبة للتلاميذ الوافدين يقدم ولى الأمر أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية لمراجعتها ثم تسجيل بيانات الوافدين المقبولين إلكترونيا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية، ويتم الإعلان فى مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية عن فتح باب التقدم للصف الأول الابتدائى.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات فى 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أى طفل اقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، مشددة على أن قبول أطفال فى مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الأطفال فى المدارس الرسمية للغات للأكبر سنا فالأصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.

ولفتت الوزارة إلى أن المديريات تلزم من يتقدم لابنه بالمربع السكنى له طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومى وتعتبر الإدارة التعليمية مربع سكنى واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الإدارة ويجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة فى حاله وجود أماكن شاغرة وفق ترتيب السن، وأن يتم توقيع ولى أمر الطفل على تعهد بسداد المصروفات الدراسية فى الموعد المحدد، ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات.

 


التربية والتعليم

فتح باب التقدم

المديريا التعليمية

اخبار مصر

اخبار مصري

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