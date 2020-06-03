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تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع دائرى القومية العربية بالوراق

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:13 ص
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع دائرى القومية العربية بالوراق الدائرى- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية، بعدما تم غلق مطلع الدائرى القادم من شارع القومية إتجاه الطريق الدائري في اتجاه أعلي مناطق الوراق لمدة 5 أيام في أعمال تطوير تنتهى يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتشمل جميع التحويلات المرورية:

-القادم من شارع القومية السير إجباري يميناً لمسافة "200" متر بالمسطح الموازي للطريق الدائري إتجاه الوراق .

- السير يساراً بنفق المعهد الديني أسفل الطريق الدائري .

- السير يساراً حتي الصعود أعلي الطريق الدائري اتجاه محور أحمد عرابي .

- النزول إتجاه المنزل المؤدي إلي محور أحمد عرابي واستكمال السير حتي مسطح نفق أحمد عرابي وصولاً حتي ميدان سفاري بارك.

- الدوران والعودة من ميدان سفاري بارك إتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه أعلي مناطق الوراق .

 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة ، بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط التحويلة بمسافات كافية وكذا العلامات الفسفورية والطواحين المضيئة ليلاً، وعينت الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

 

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

 


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