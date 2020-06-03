تشييع جثمان الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى ودفنه بمقابر الأسرة بـ 15 مايو

كتب محمد السيد

شيعت صلاة جنازة الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، الذى وافته المنيه فجر اليوم الأربعاء ، عقب صلاة الظهر من أمام مقابر الأسرة ب 15 مايو على طريق الاوتستراد ، بحضور عدد من أفراد أسرته و الصحفيين.

يذكر أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد نعى ببالغ الحزن والأسى للجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين، أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابى الكبير رجائي الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذى وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته ونقابته لعقود طويلة.

وتقدم ضياء رشوان، في بيان له، بخالص العزاء لحرم الفقيد خيرية شعلان الكاتبة الصحفية الكبيرة وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوات أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وكان الفقيد رحل فجر اليوم إثر أزمة صحية صدرية عن عمر ناهز ٧٢ عاما.