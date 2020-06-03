تجديد تكليف المهندس أحمد يوسف برئاسة هيئة تنشيط السياحة

كتبت آمال رسلان

اصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار قرارا بتجديد تكليف المهندس أحمد يوسف بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمدة عام، جدير بالذكر انه تم تعيينه عام 2019.

وأصدر امس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بالاستعانة بالدكتورة نشوى طلعت، استاذ الدراسات السياحية وعميد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق للعمل كمستشار للوزير للسياحة المستدامة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

تخرجت الدكتورة نشوى من كليه السياحة والفنادق جامعة حلوان ثم التحقت بعد ذلك بالعمل الاكاديمي في كلية السياحة والفنادق جامعه مدينه السادات وحصلت على الماچستير والدكتوراه من كلية السياحة والفنادق جامعه حلوان وكانت رساله الدكتوراه بعنوان " التسويق البيئى ودوره فى تنشيط السياحه الترفيهية".

كما تم اختيارها كأحد خبراء السياحة المستدامة لتمثيل مصر فى برنامج خبراء السياحة المستدامة المقدم من وزارة الخارجية الألمانية، كما قامت بالمشاركه كمحاضر في الدورات التدريبة الخاصة بالسياحة المستدامة التي تقدمها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وقام وزير السياحة والاثار بتعيين عدد من المستشارين له منذ توليه حقيبتى السياحة والاثار معا، وكان فى مقدمتها قرارا بتكليف ريهام وحيد الدين للعمل مستشارا لوزير السياحة والآثار للترويج السياحي، كما أصدر مؤخرا قرار بالاستعانة بكل من طارق حسني للعمل مستشارا للوزير للدراسات الاستراتيجية والتسويق، و ساندرا فريد للعمل مستشارا اقتصاديا للوزير.

كما اصدر عدد من القرارات المتتالية لشغل المناصب الفارغة فى هيئة تنشيط السياحة وعدد من الوظائف داخل ديوان الوزارة منها تكليف ماجد ابو سديرة للعمل رئيس الادارة المركزية للسياحة الدولية، وايمان محمود رئيس الادارة المركزية للسياحة الداخلية.