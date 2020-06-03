تجديد تعيين إبراهيم المناسترلى مُصفيا لـ"القومية للأسمنت" وفتح بيع الأسهم

كتب عبد الحليم سالم

وافقت الجمعية الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية) برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على قرار المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة على القرار الإدارى رقم 51 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 29/4/2020 على تجديد تعيين إبراهيم المناسترلى المصفى العام، ومعاونيه لمدة ستة أشهر منذ 4/5/2020 وبنفس الأتعاب المقررة حالياً.

كما أوصت الجمعية باعتماد قائمة المركز المالى للشركة القومية للأسمنت ( تحت التصفية ) فى 30/9/2019 وكذا حسابات التصفية عن الفترة من 1/10/2019 حتى 30/9/2019 بصافى خسائر بنحو 229.5 مليون جنيه ، بجانب إحاطة الجمعية العامة بما تم اتخاذه من إجراءات نحو بيع مصنع الأكياس بمشتملاته ( مستعمل ) بمبلغ 2811621 جنيه غير شامل الضرائب والمصروفات المقررة ، وهو سعر أعلى من تقييم الخبير المقيم والسعر الأساسى المعتمد بجلسة المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة بتاريخ 29/12/2019 ووفقاً للمذكرة على المعروضة العامة .

كما تمت الموافقة على بيع مصنع الجبس ( الخط القديم + الخط الجديد ) بمبلغ 8015000 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والمصروفات الإدارية وهو أعلى من سعر تقييم الخبير المثمن وعلى ما أسفرت إليه جلسة المزايدة المحدودة المنعقدة بتاريخ 8/3/2020، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح العلامات التجارية المملوكة للشركة القومية للأسمنت بجلسة بيع منفصلة وبما يعود بالنفع على الشركة .

وأوصت الجمعية بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بما تم من إجراءات بيع حصة الشركة القومية للأسمنت فى رأس مال شركة النهضة للصناعات وكيفية تحديد سعر البيع لتلك الأسهم .

وخلال الجمعية نوه المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الجمعية العامة بفتح باب البيع لأسهم صغار المساهمين مرة أخرى ابتداء من الأسبوع المقبل وبنفس الأسعار السابقة لمن يرغب من المساهمين .