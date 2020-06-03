تثبيت الأعمدة الكهربائية وشد الأسلاك وإزالة المطبات العشوائية بإدفو.. صور

أسوان - صلاح المسن

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان كفاءة إنارة الشارع العام ناحية قري الرديسية بحري من خلال تركيب اللمبات وتثبيت الأعمدة التي تأثرت بموجة الرياح السابقة وشد الأسلاك وإزالة المطبات العشوائية بالشارع العام بمنطقة الشيخ مصطفى والعدوة وكان العمل بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبناء على تعليمات العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو .

من ناحية أخري أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، لشراء 200 ألف كمامة كمرحلة أولى، مناصفة بينهما لبيعها فى الصيدليات بنفس سعر المصنع، نظراً لتعدد شكاوى ومطالب المواطنين من وجود نقص فى كميات الكمامات وبيعها من بعض ضعاف النفوس بأسعار مغالى فيها.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم وصول الدفعة الأولى بإجمالي 25 ألف كمامة من النوع الجيد، والتى ستطرح بالصيدليات الملتزمة والمحددة من قبل نقابة الصيادلة بجميع المراكز والمدن، لافتاً إلى أنه سيتوالى وصول باقى الدفعات تباعاً وسيكون الشراء مستمرا لضمان الاستدامة، حتى يتم الانتهاء من مواجهة جائحة فيروس كورونا، وطبقاً للاحتياجات الجماهيرية لمنع أى محاولات لخلق سوق سوداء من عديمى الضمير .

وكشف اللواء أشرف عطية، أنه سيتم بالتوازى توزيع كميات الكمامات التى سيتبرع بها رجال الأعمال والمستثمرين مجاناً على المواطنين داخل القرى والمدن، سواء بمواقف سيارات السرفيس أو الكمائن الشرطية ، والمنشآت والمصالح الحكومية ، تحت إدارة المرور ومندوبين من المحافظة بما يضمن توزيعها بآلية محكمة ووصولها لأكبر شريحة من الجمهور.



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