"بيطري الشرقية": تنفيذ 30 ألف و145 حملة تطهير للوقاية من فيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد و الحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مشيدا بدور مديرية الطب البيطري و التي استطاعت تنفيذ 30 ألف و145 حملة تطهير و تعقيم للمنشأت العامة و المباني الخدمية ودور العبادة و الأسواق و المجازر و الشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي وذلك للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتي 31 مايو 2020م بتنفيذ 30 ألف و 145 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء .. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 3485 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 1759حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 72 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و 8626حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 381 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و1275 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 1793حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 12754حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع انتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.