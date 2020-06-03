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"بيطري الشرقية": تنفيذ 30 ألف و145 حملة تطهير للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:43 ص
"بيطري الشرقية": تنفيذ 30 ألف و145 حملة تطهير للوقاية من فيروس كورونا حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد و الحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مشيدا بدور مديرية الطب البيطري و التي استطاعت تنفيذ 30 ألف و145 حملة تطهير و تعقيم للمنشأت العامة و المباني الخدمية ودور العبادة و الأسواق و المجازر و الشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة  الجهاز التنفيذي وذلك للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين .
 
ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتي  31 مايو 2020م  بتنفيذ  30 ألف و 145 حملة تطهير وتعقيم موسعة  شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء .. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 3485 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 1759حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 72 حملة  لتطهير وتعقيم دور العبادة و 8626حملة  لتطهير وتعقيم الشوارع و 381 حملة  لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و1275 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و  1793حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 12754حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع  الإرشادات الصحية المقدمة  للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة 
 
وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع انتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
 
 
 
 
 

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