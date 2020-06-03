بوريس جونسون لمواطنيه: إذ شعرت بأعراض كورونا اعزل نفسك واجرى اختبارا

ريهام عبد الله

واصل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، تقديم النصائح لمواطنيه، حول كيفية التعامل حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا لضرورة عزل أنفسهم واجراء اختبار.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إذا كنت تعاني من أعراض فيروس كورونا، فيجب عليك عزل نفسك وطلب اختبار، مجموعات الاختبار المنزلي متاحة لأي شخص يعاني من الأعراض هو وأفراد أسرته".



بوريس جونسون

وفى سياق متصل قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شكره لكل من يقوم بمجهود في مكافحة عدوى فيروس كورونا مع الدعوة إلى ضرورة استمرار الحظر لعدم التعرض لموجة ثانية من الوباء، وكتب جونسون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "شكرا لك على كل ما تفعله لمكافحة هذا الفيروس. عندما نبدأ في تخفيف بعض القيود، من المهم أن نبقى متيقظين لخطر الإصابة بالعدوى ، والابتعاد عن مترين آخرين".