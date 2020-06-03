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بوريس جونسون لمواطنيه: إذ شعرت بأعراض كورونا اعزل نفسك واجرى اختبارا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:42 م
بوريس جونسون لمواطنيه: إذ شعرت بأعراض كورونا اعزل نفسك واجرى اختبارا بوريس جونسون
ريهام عبد الله

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واصل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، تقديم النصائح لمواطنيه، حول كيفية التعامل حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا لضرورة عزل أنفسهم واجراء اختبار.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إذا كنت تعاني من أعراض فيروس كورونا، فيجب عليك عزل نفسك وطلب اختبار،  مجموعات الاختبار المنزلي متاحة لأي شخص يعاني من الأعراض هو وأفراد أسرته".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 

وفى سياق متصل قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شكره لكل من يقوم بمجهود في مكافحة عدوى فيروس كورونا مع الدعوة إلى ضرورة استمرار الحظر لعدم التعرض لموجة ثانية من الوباء، وكتب جونسون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "شكرا لك على كل ما تفعله لمكافحة هذا الفيروس. عندما نبدأ في تخفيف بعض القيود، من المهم أن نبقى متيقظين لخطر الإصابة بالعدوى ، والابتعاد عن مترين آخرين".

وفي وقت سابق، شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على ضرورة إتباع تعليمات العاملين بالقطاع الصحى البريطانى، للمساعدة فى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إذ اتصل بك أحد من القطاع الصحى، والتتبع، بعد إجرائك لاختبار، فاتبع تعليماتهم واعزل نفسك ذاتيًا، هذا سيساعد على احتواء انتشار الفيروس، وحماية العاملين بالقطاع الطبى الخاص بنا، وهذا سيقربنا نحو طريقة حياة أكثر طبيعية".

فيما طالب بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مواطنيه من توخى الحذر، والبقاء آمنين، مع البدء فى تخفيف إجراءات الحظر والقيود فى بريطانيا.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "عندما نبدأ في تخفيف بعض القيود في إنجلترا، من المهم أن نبقى جميعًا متيقظين، لخطر الإصابة بالفيروس التاجي،  تذكر أن تغسل يديك ، وأن تبق على مسافة مترين، وإذا كان لديك أعراض ، فاعزل نفسك وقم بإجراء الاختبار".

 


بوريس جونسون

بريطانيا

كورونا نيوز

كورونا ميتر

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