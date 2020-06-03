وقال سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن السفارة المصرية في بيروت، ومنذ أن تلقت طلبات العودة إلى أرض الوطن من أعداد من المواطنين المصريين، سارعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة مع القاهرة في سبيل تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من العودة.

وأوضح السفير الدكتور ياسر علوي أن السفارة المصرية تحركت في إطار الخطة الوطنية التي أعلنتها الدولة المصرية لإعادة المصريين العالقين في الخارج جراء أزمة وباء كورونا، مع توفير الأماكن المخصصة للحجر الصحي اللازمة لهم فور وصولهم إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أنه جرى تنسيق برنامج بين السفارة المصرية ورابطة الجالية المصرية في لبنان، لتوفير الإعاشة ومقومات الصمود للمواطنين المصريين الأكثر احتياجا في لبنان، خلال الفترة التي كان يجري فيها الترتيب لعمليات الإجلاء وتلقي طلبات المواطنين المصريين الراغبين في العودة، حيث تمت مراعاة الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها لبنان وتداعيات أزمة وباء كورونا.

وأوضح أن البرنامج الذي جرى تنفيذه في الآونة الأخيرة بالجهود الذاتية بالتنسيق بين السفارة المصرية ورابطة الجالية المصرية والمؤسسات المصرية العاملة في لبنان، أسفر عن توزيع مساعدات غذائية بشكل منتظم على 4 آلاف شخص يمثلون حوالي 10% من الأكثر احتياجا من أبناء الجالية المصرية في لبنان.

وأشار إلى أن عملية توزيع هذه المساعدات استمرت لحين انطلاق عمليات الإجلاء التي بدأت اعتبارا من صباح اليوم، والتي يستفيد منها 1400 مواطن مصري والذين لم يتكبدوا أي تكلفة مالية على وجه الإطلاق في ما يتعلق بعودتهم إلى أرض الوطن.