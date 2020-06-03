اليوم السابع
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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر بنسبة نجاح 99.32%

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:58 م
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر بنسبة نجاح 99.32% محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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ينشر "اليوم السابع" النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس، حيث اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 99.32% .

وأوضح الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد الذين تقدموا بأبحاث الشهادة الإعدادية 15738 طالبا وطالبة وتخلف منهم  107 طلاب وطالبات وبلغ عدد الناجحين 15631 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.32%، ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر .

كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات بالتهنئة، مؤكدا أنه سيتم عقد امتحانا تكميليا للطلاب والطالبات الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية وسيتم عقد هذا الامتحان عقب امتحانات الثانوية العامة .

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الاقصر

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