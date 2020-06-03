بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر بنسبة نجاح 99.32%

وأوضح الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد الذين تقدموا بأبحاث الشهادة الإعدادية 15738 طالبا وطالبة وتخلف منهم 107 طلاب وطالبات وبلغ عدد الناجحين 15631 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.32%، ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر .

كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات بالتهنئة، مؤكدا أنه سيتم عقد امتحانا تكميليا للطلاب والطالبات الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية وسيتم عقد هذا الامتحان عقب امتحانات الثانوية العامة .