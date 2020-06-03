بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 99.14%

كما اعتمد اللواء المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 88.19 % حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 6419 طالبًا وطالبة، حضر منهم 6282 ونجح 5540 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 6 طلاب وحضر 6،كما اعتمد الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 47 وحضر 45 ونجح 45.

وصرح الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن إدارة الرحمانية التعليمية جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 99.85% يليها في المركز الثاني إدارة الدلنجات بنسبة 99.8 % وإدارة كوم حمادة فى المركز الثانى مكرر بنسبة 99.8 % فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الثالث بنسبة 99.76% وتلتها إدارة رشيد التعليمية في المركز الرابع بنسبة 99.69%

ويتقدم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة للطلاب بخالص التهنئة متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.