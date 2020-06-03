اليوم السابع
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بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 99.14%

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:25 م
بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 99.14% محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
البحيرة - ناصر جودة

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ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، بعد اعتماد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسى الثانى دور أول عن العام الدراسى 2019/2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الشهادة الإعدادية" لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 99.14%، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 93643 طالب وطالبة حضر منهم 93589  ونجح منهم عدد  92787 طالب وطالبة .

كما اعتمد اللواء المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 88.19 % حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 6419 طالبًا وطالبة، حضر منهم  6282 ونجح 5540  طالبًا وطالبة.

كما اعتمد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%  حيث  تقدم 6 طلاب وحضر 6،كما اعتمد الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة  نجاح 100% حيث تقدم 47 وحضر 45 ونجح 45.

وصرح الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن إدارة الرحمانية التعليمية جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 99.85% يليها في المركز الثاني إدارة الدلنجات بنسبة 99.8 % وإدارة كوم حمادة فى المركز الثانى مكرر بنسبة  99.8 % فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الثالث بنسبة 99.76% وتلتها إدارة رشيد التعليمية في المركز الرابع بنسبة 99.69%

ويتقدم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة للطلاب بخالص التهنئة متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

 

 


نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة

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