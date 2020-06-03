اليوم السابع
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النيابة تستعلم عن حالة طفل صدمته سيارة أعلى كوبرى سكة الوايلى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:42 م
النيابة تستعلم عن حالة طفل صدمته سيارة أعلى كوبرى سكة الوايلى حادث تصادم - أرشيفية
كتب سليم على

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استعلمت نيابة الوايلى ، عن حالة طفل صدمته سيارة أعلى كوبرى سكة الوايلى أثناء اللهو بطيارة ورقية، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى كوبرى سكة الوايلى ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام الحادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.


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