اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:56 م
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بمناسبة قرب انتهاء العام المالى 2019 – 2020، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيه الحالى للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا من الاثنين 15 يونيو، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
 
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيه لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتى الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين فى 17 وزارة وهيئة يوم 15 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 16 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 17 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 18 يونيو.
 
ناشد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مرتبات العاملين بالدولة

موعد المرتبات

وزارة المالية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة