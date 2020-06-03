اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:35 م
خالد صلاح
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الفاو تطلق نداء بـ100مليون دولار لتخفيف معاناة أسر المزارعين والصيادين في اليمن

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:35 م
الفاو تطلق نداء بـ100مليون دولار لتخفيف معاناة أسر المزارعين والصيادين في اليمن اليمن - ارشيفيه
هند المغربي

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أطلقت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة (الفاو) نداء إلى الجهات المانحة توفير مساعدات عاجلة بقيمة 100 مليون دولار لتخفيف محنة المزارعين والرعاة وصيادى الأسماك وأسرهم في اليمن.

وجاءت المناشدة التي أطلقها تشو دونج يو، المدير العام للمنظمة، على خلفية مؤتمر المانحين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، والذي استضافته الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء.

حيث تعهد المانحون في المؤتمر الدولي الافتراضي بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية والطارئة بما فيها تمويل برامج احتواء كوفيد-19.

ويواجه اليمن حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 24 مليون شخص - أي 80% من سكان البلاد - إلى المساعدة والحماية، بسبب الحرب المستمرة منذ خمس سنوات. وفقا للأمم المتحدة.

وقال تشو دونج يو إن اليمن كان على حافة كارثة إنسانية حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19. وبحسب التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2020، يعاني ما يقرب من 16 مليون شخص في ذلك اليمن من الجوع الحاد حتى قبل بدء الجائحة، أي أكثر من نصف سكان البلاد.

وأضاف تشو قائلا: "ملايين الأشخاص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد تضرر المزارعون والصيادون والرعاة بشدة من جراء النزاع والتدهور الاقتصادي الناجم عن ذلك".

وفي عام 2019، قدمت الفاو مساعدات إنسانية إلى 3 ملايين شخص في اليمن، وقدمت الحماية لأكثر من 3.6 مليون من الحيوانات من خلال حملات صحة الحيوانات.

وأكد المدير العام لمنظمة الفاو على ضرورة رفع مستوى المساعدات في اليمن لتمكين المزارعين والرعاة والصيادين اليمنيين من إنتاج الغذاء لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم، ولا سيما وأنهم يواجهون مشكلة تفشي الجراد الصحراوي وجائحة كوفيد-19.

ودعت الوكالة الأممية المتخصصة في قيادة الجهود الدولية للقضاء على الجوع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى استعادة سبل عيش الناس، وتعزيز قدرتهم على الصمود وضمان تلبية احتياجات أسرهم الغذائية. ودعا تشو في رسالته للمانحين: إلى "التحرك الآن، نحن بحاجة إلى دعمكم. لا يوجد وقت للانتظار".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد جدد الدعوة في افتتاح المؤتمر إلى وقف إطلاق النار مشيرا إلى التقارير التي تفيد بأن "معدل الوفيات الناجمة عن كـوفيد-19 في عدن هي من بين الأعلى في العالم، وهذه إشارة واحدة فقط إلى ما ينتظرنا إن لم نتحرك الآن".


الفاو

الامم المتحدة

اليمن

المزارعين

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