الغرفة التجارية بالإسماعيلية: الحكومة ستعلن فتح المنشآت المغلقة وفق ضوابط

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسماعيلية، إنه من المتوقع أن تعلن الحكومه عن قرار فتح المطاعم وبعض المنشآت المغلقة وفقَا لضوابط صارمة، وذلك بعد أن تجتمع لجنة الأزمة بمجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة.

وأضاف، المهندس أحمد عثمان، فى بيان له، أن ضوابط الفتح ستكون تدريجيه مع العمل بطاقة أقل لمنع التزاحم، مع اتخاذ عقوبات لمخالفي فتح المطاعم .

وأشار، رئيس الغرقة التجارية بالإسماعيلية، إلى أن هذا القطاع شهد العديد من الشكاوي من العاملين وأصحاب المنشآت، مؤكدًا أن الحكومة من خلال لجنة الأزمات تدرس بشكل عام وشامل كل الخطوات القادمة لإعادة فتح كل المنشآت المغلقة، وسيتم بعد التأكد من كافة الاشتراطات .

وتابع "عثمان": أننا في تشاور دائم داخل الاتحاد العام للغرف التجارية عن كيفية حل مشاكل المنشآت المغلقة والتأثير السلبي عليها وعلى العاملين الذين يتحملون أعباء كبيرة، مع مراعاة أن الأزمه عالمية وليست على مصر فقط، والكل يعمل وفقا لقوانين ولوائح تنظم حياة المواطن أولا وأمنه وسلامته.