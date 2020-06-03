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العمر مش هيوقفنا.. سعودية عمرها 60 عاما تتطوع فىى الفرق الطبية لمواجهة كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:50 م
العمر مش هيوقفنا.. سعودية عمرها 60 عاما تتطوع فىى الفرق الطبية لمواجهة كورونا سيدة سعودية تعالج المرضى
كتب محمد سعودي

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لم تخشى سيدة سعودية بالغة من العمر 60 عاما مواجهة فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، حيث قررت التطوع مع الفرق الطبية بمكة المكرمة من أجل مساعدة المرضى.

وتعمل هذه الطبيبة البالغة من العمر 60 عاما، كل يوم في إحدى العيادات المجانية بمكة المكرمة، ضمن نطاقات الأحياء المعزولة هناك، وذلك بعدما رفعت طلبا بالتطوع بجانب الكوادر الصحية بمكة المكرمة، بحسب فضائية "العربية".

وتقول هذه الطبية إن عمرها تجاوز الـ 60 عاما، ولم تخشى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها عملت في مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز.

ولم تنجح محاولات أبناءها في تحييد رغبتها في التطوع الصحي الميداني، ورغم كبر سنها، إلا انها تباشر الكشف عن المرضى وتقدم لهم العلاج والاستشارات الطبية ضمن الفريق الطبي بمكة المكرمة.

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وتضيف :"كنت كل ما بسمع أن فيه زيادة في أعداد المصابين، أدرك معاناة الكادر الصحي كله، وهذا ما دفعني أن اتطوع حتى بنتي لما سجلت قالت إني بلاش اني اروح التطوع لأنها خافت علي، ولما أصريت، وبناء على أني قدمت راحت هي كمان قدمت.. العمر مش هيوقف عن العطاء.. وطالما عندك قدرة للعطاء، فاعطي دون توقف".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 91182 حالة

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وأوضحت الصحة السعودية أن إجمالى حالات التعافى وصلت إلى 68159 حالة، وأن إجمالى حالات الشفاء وصلت إلى 579 حالة، وذلك وفق البيان اليومى

وتخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ 3 ملايين حالة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها هذا الفيروس، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصلت أعداد الإصابة إلى أكثر من 6.4 ملايين إصابة

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