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العثور على جثة طفل غريق داخل مياه ترعة فى أطفيح

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:21 م
العثور على جثة طفل غريق داخل مياه ترعة فى أطفيح غرق طفل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه غرقا بإحدى الترع بأطفيح، وتم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بإحدى الترع، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى "م.ر " يبلع من العمر 3 سنوات، اختفى من منزله، وبعد البحث عنه، تم العثور عليه غارقا بإحدى الترع، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.

بعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.  

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.


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