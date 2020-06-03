العامة للبيئة بالبحر الأحمر تنظم حملات توعية للمواطنين لارتداء الكمامات

وأعلنت الادارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر، شن عدة حملات لتوعية المواطنين بمنطقة السوق بمدينة الغردقة بالاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا منها منع التكدس والازدحام كإجراء احترازى هام للتصدي ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك توعيتهم بارتداء الكمامات .

وشارك أعضاء الإدارة العامة لشئون البيئة، إدارة الإعلام الصحى والسكاني، بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر في حملة التوعية على منافذ توزيع السلع التموينية بمدينة الغردقة، حيث تم توزيع الكمامات على المواطنين أمام منافذ السلع التموينية مجانا وذلك بناء على حرص الدولة ومؤسساتها على صحة وسلامة أبنائها٠

كانت نظمت الإدارة العامة للبيئة التابعة لديوان عام محافظة البحر الأحمر، من قبل عدة حملات لمتابعة لتنفيذ قرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بغلق الشواطئ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمدينة الغردقة.

وأعلنت الإدارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر، أن تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى و تحت إشراف الدكتورة يسرا عطيه نائب محافظ البحر الأحمر بالارتقاء بمنظومة العمل البيئي بالمحافظة و منع كل إشكال التكدس والازدحام كإجراء احترازى هام للتصدي ومكافحة فيروس كورونا المستجد قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بمتابعة تنفيذ قرار محافظ البحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والخاصة وتوعية المواطنين بالالتزام بتنفيذ قرار الغلق حرصا على صحتهم وسلامتهم.