اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الطقس حول العالم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا بالمدن العربية والعالمية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:41 م
الطقس حول العالم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا بالمدن العربية والعالمية الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالمدن العربية والعالمية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالمدن العربية والعالمية كما يلى:
 

- مكة:  العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة 

- المدينة :  العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة 

- الرياض:  العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة 

- المنامه :  العظمى 39 درجة والصغرى 33 درجة 

- أبو ظبى:  العظمى 40 درجة والصغرى 31 درجة 

- الدوحه :  العظمى 45 درجة والصغرى 33 درجة 

- الكويت :  العظمى 48 درجة والصغرى 31 درجة 

- دمشق :  العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة 

- بيروت :  العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة 

- عمان :  العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة 

- القدس :  العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة 

- غزة :  العظمى 25 درجة والصغرى 19درجة 

- بغداد :  العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة 

- مسقط:  العظمى 38 درجة والصغرى 31 درجة 

- صنعاء :  العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة 

- الخرطوم :  العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة 

- طرابلس :  العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة 

- تونس :  العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة 

- الجزائر :  العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة 

- الرباط :  العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة 

Capture
 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث ، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

الأرصاد

الطقس

طقس الغد

ارتفاع درجات الحرارة

اخبار الطقس

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة