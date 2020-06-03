الطقس حول العالم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا بالمدن العربية والعالمية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالمدن العربية والعالمية.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالمدن العربية والعالمية كما يلى:
- مكة: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة
- المدينة : العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة
- الرياض: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة
- المنامه : العظمى 39 درجة والصغرى 33 درجة
- أبو ظبى: العظمى 40 درجة والصغرى 31 درجة
- الدوحه : العظمى 45 درجة والصغرى 33 درجة
- الكويت : العظمى 48 درجة والصغرى 31 درجة
- دمشق : العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة
- بيروت : العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة
- عمان : العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة
- القدس : العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة
- بغداد : العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة
- مسقط: العظمى 38 درجة والصغرى 31 درجة
- صنعاء : العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة
- الخرطوم : العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة
- طرابلس : العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة
- تونس : العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة
- الجزائر : العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة
- الرباط : العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث ، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
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