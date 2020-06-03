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الطائفة الإنجيلية: وفاة القس العازر بنيامين رئيس الكنائس المعمدانية بمصر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:18 م
الطائفة الإنجيلية: وفاة القس العازر بنيامين رئيس الكنائس المعمدانية بمصر رئيس الطائفة الإنجيلية
سارة علام

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أعلنت رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر، بمزيدٍ منَ الحزنِ والألم وفاة الدكتور القس لعازر بنيامين، مؤسس ورئيس مجمع الكنائس المعمدانية المستقلة بمصر، حيث نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، الراحل الدكتور القس لعازر بنيامين، الذي قدم حياته لخدمة كلمة الله برؤية وإخلاص، وترك صورة الخادم الذي خدم بجدية وساهم في بناء عمل الله. 

وأضاف الدكتور أندريه زكي: نصلي أن يمنح الله التعزية لأسرته ولكل أحبائه ولشعب الكنيسة، لحين  صدور قرار جديد يسمح بإعادة فتح دور العبادة مرة أخرى.

في سياق أخر،  قال زكي "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح". 

وفي نهاية الاجتماع قال رئيس الطائفة الإنجيلية القس الدكتور أندريه زكى: "نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلاما لشعب مصر والعالم أجمع".

كانت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها قد أعلنت إغلاق أبوابها ووقف كافة الأنشطة الرعوية والخدمية والتعليمية بمؤسساتها في مارس الماضي ضمن خطة عامة للدولة المصرية بدأت بحظر التجول وتحديده في ساعات معينة باليوم بعد أن بدأت بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمنع أية تجمعات إلا أن الحكومة قد ألمحت الأسابيع الماضية إلى إمكانية دراسة قرار الغلق مرة أخرى وفتح دور العبادة ضمن خطة إعادة الفتح الجزئي منتصف يونيو.

 
 

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