كتب أحمد عرفة

ذكر موقع روسيا اليوم أن ممثلة منظمة الصحة العالمية فى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أعلنت أن مدينة موسكو، وروسيا ككل، تسجلان انخفاضا فى انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو، للمكتب الإقليمى الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء: "نرى انخفاضا جيدا، وإن كان بطيئًا، فى مؤشر الإصابة فى روسيا الاتحادية وموسكو، لكن ليس على المستوى الذى توقعه الجميع، لكنه موجود"​​​.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، هانز كلوى، أعلن اليوم الأربعاء، أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا، موضحا خلال مؤتمر صحفى "الموجة الثانية ليست حتمية، فى حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكورونا، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية"​​​.

قبلها أعربت منظمة الصحة العالمية عن امتنانها للشركاء الروس على إسهامهم فى العمل التنفيذى للمنظمة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأكد مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا هانس كلوجى اليوم الأربعاء، فى مؤتمر صحفى افتراضى أن المنظمة ممتنة للشركاء الروس على إسهامهم فى مكافحة كورونا.