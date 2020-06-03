ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن كلوجى قوله: "نواصل دعم البلدان فى مجالات مثل علاج أمراض فيروس كورونا والتشخيص المختبرى وعلم الأوبئة والمراقبة الوبائية وإمدادات المواد".

وأضاف "أنا ممتن لشركائنا فى روسيا وألمانيا وبريطانيا وبولندا لمساهمتهم فى عملنا التنفيذى، لتوفير الفرق الطبية والمختبرات المتنقلة والمتخصصين".