الصحة الروسية: فترة حضانة كورونا عند الأطفال من 2 إلى 10 أيام

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد لدى الأطفال تتراوح من يومين إلى عشرة أيام، وغالبا يومين، وأضافت الوزارة في توصياتها المؤقتة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلاجه، والتي أوردتها وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، أن الأعراض السريرية لفيروس كورونا لدى الأطفال تتوافق مع الصورة السريرية للعدوى الفيروسية التنفسية الحادة (سارس) الناجم عن فيروسات أخرى - حمى، سعال، التهاب في الحلق، وهن عام، عطس، ألم في العضلات.

وكانت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا لا تزيد عن 7 بالمئة.



وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8536 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1842 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في البلاد 432277 إصابة.

وكانت وزارة الصحة الروسية، قدمت إرشادات ونصائح تتيح التعرف على الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لدى الأطفال صغار السن. وأوضحت الوزارة كيفية التعرف على الفيروس التاجي لدى الأطفال، خاصة الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.