وأكدت السفارة المصرية أنها تتابع أحوال أبناء الجالية المصرية في كافة الولايات، وعلى اتصال بهم سواء عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أو من خلال أرقام الهواتف المخصصة للطوارئ.