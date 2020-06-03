الجزائر (أ ش أ)

أعلنت السفارة المصرية بالجزائر، اليوم الأربعاء، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قررت تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية تلقائيا، بسبب الحجر الصحى المفروض نتيجة أزمة فيروس كورونا، وقالت السفارة - في بيان - إن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أبلغتها بتمديد كافة الإقامات أو التأشيرات المنتهية تلقائيا وبدون اللجوء إلى إجراء إداري حتى رفع إجراءات الحجر الصحي وفتح الحدود المغلقة منذ مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.