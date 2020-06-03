السعودية تسجل مئات البلاغات عن عدم التباعد الاجتماعى بصلاة الجماعة

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع روسيا اليوم أن وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية سجلت عددا كبيرا من البلاغات بشأن تجاوزات فى صلاة الجماعة بالمملكة، وسط انتشار فيروس كورونا، حيث تلقى مركز خدمة الاتصال الموحد 1933 بالوزارة، 1026 اتصالا بخصوص الطلبات والبلاغات والاقتراحات حول الإجراءات الاحترازية التى يتعين الالتزام بها فى المساجد.

وأوضح تقرير وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أن أغلب البلاغات كانت حول رصد بعض التجاوزات، منها الازدحام، وعدم التباعد، وعدم لبس الكمامات، وطلب توفير معقمات، وعدم فتح الأبواب والنوافذ، وعدم الالتزام بإغلاق دورات المياه، وعدم التزام البعض بمدة 10 دقائق بين الأذان والإقامة، وشملت عددا من الطلبات، منها إقامة صلاة الجمعة بمسجد غير جامع، وعدد من الاقتراحات العامة بخصوص الاحترازات الوقائية.

وأكدت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية دور المواطن فى دعم أعمالها بالتبليغ عن أى مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، مهيبة بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك للمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه، وكيفية الوقاية منه بما يضمن سلامة الجميع.