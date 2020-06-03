الذهب يهبط عالميا وفى مصر قرب أعلى مستوياته جراء ارتفاع الدولار

كتب – إسلام سعيد

سجل سعر الذهب عالميا انخفاضا ملحوظا، حيث تراجعت أوقية الذهب، مع هدوء الطلب على الملاذات الآمنة واستمرار تعافي شهية المخاطرة بين المستثمرين بدعم خطط فتح الاقتصادات وتخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار وباء (كورونا) المستجد.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.58% ليصل إلى 1724.00 دولار للأوقية ، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.3% إلى 1721.86 دولار للأوقية.

وبدأت العديد من دول العالم منذ شهر مايو الماضي تخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي وحركة النقل والسفر، تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها ما ساعد في دعم مسار تعافي أسواق الأسهم على مدار الأسابيع الماضي مسجلة أعلى مستوى لها في نحو 3 أشهر.

ويشعر المستثمرون بتفاؤل حيال البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا والتي أظهرت بدء تعافي الأنشطة الصناعية والخدمية ببعض الاقتصادات الرئيسية بالتزامن مع تخفيفها قيود كورونا والسماح لعودة الحياة الاقتصادية .

وأظهرت بيانات صادرة اليوم نمو قطاع الخدمات في الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي خلال شهر مايو الى جانب تعافي النشاط الخدمي والصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

وهنا فى مصر سجل الذهب سعر 766 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى سوق الصاغة، وهو سعر مرتفع نسبيا ويقترب من أعلى معدلات سجلها الذهب فى تاريخه، حيث تسبب ارتفاع سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى صعود الذهب، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب.

وأشار إلى أن صعود الدولار ليتخطى 16 جنيها فى مصر، سبب ارتفاع الذهب رغم الانخفاض العالمى الملحوظ للمعدن النفيس، مضيفا" الذهب قرب مستويات مرتفعة فى الصاغة وهذا يؤثر حتى الآن على حركة المبيعات".